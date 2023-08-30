مدرب الماكينات الألمانية يتحدى منتقديه: “سنرى فريقاً مختلفاً في سبتمبر”

في الوقت الذي تترقب فيه جماهير كرة القدم الألمانية قائمة منتخب الماكينات، التي سيعلن عنها مديره الفني هانزي فليك خلال الساعات المقبلة، قال الأخير متحدياً منتقديه: "يمكنني أن أعد بأننا سنرى فريقا مختلفا في سبتمبر".

ويأتي ذلك في ظل الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها المدرب لإعادة الأمور لنصابها الصحيح في الفريق.

ومن المقرر أن يعلن فليك غداً الخميس قائمة المنتخب الألماني لمباراتي اليابان وفرنسا الوديتين الشهر المقبل، ضمن استعدادات الفريق لنهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي تستضيفها ألمانيا صيف العام القادم.

ولم يطرأ أي تحسن على مستوى المنتخب الألماني منذ خروجه من مرحلة المجموعات في نهائيات كأس العالم بقطر أواخر العام الماضي، حيث حقق الفريق انتصارا وحيدا فقط في مبارياته الخمس التي خاضها هذا العام حتى الآن، فيما تلقى 3 هزائم خلال تلك اللقاءات، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

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وكان فليك وصف النصف الأول من عام 2023 بأنه مرحلة التجارب، مشددا على أنه سيعمل بدءا من الآن على تطوير أداء الفريق الأساسي قبل انطلاق أمم أوروبا.

ويبحث منتخب ألمانيا عن الفوز في مباراتيه المقبلتين على وجه الخصوص، لرفع الروح المعنوية للاعبين، ومصالحة الجماهير وخلق حالة من النشوة بينهم، بعد خيبة الأمل التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة.

ويلتقي المنتخب الألماني مع ضيفه منتخب اليابان، في التاسع من سبتمبر القادم، حيث يسعى للثأر من خسارته 1 / 2 أمام المنتخب الآسيوي في مونديال قطر 2022.

ويجري منتخب ألمانيا لقاء وديا آخر في فترة التوقف المقبلة ضد نظيره الفرنسي، وصيف بطل كأس العالم في 12 من الشهر القادم، قبل أن يقيم معسكرا بالولايات المتحدة في فترة الأجندة الدولية التالية خلال أكتوبر المقبل، التي يتخللها مباراتان وديتان ضد منتخبي أمريكا والمكسيك.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الألماني وديا ضد منتخب النمسا في توقف نوفمبر القادم، الذي يجري خلاله مباراة تجريبية أخرى مع أحد المنتخبات التي لم يتحدد طرفها بعد.

ويسعى فليك لزرع "عقلية الفوز" بين لاعبيه، حيث قال لمجلة (كيكر) الرياضية الألمانية "المفتاح الآن هو العثور على مجموعة أساسية تتضمن من خمسة إلى ثمانية مراكز يتم الاستقرار عليهم".

واستعان المدرب الألماني بكل من أنطونيو روديجر، وجوشوا كيميش، وإيمري تشان، وإيلكاي جوندوجان كجزء من هذه المجموعة بالفعل.

وستكون القائمة التي سيختارها فليك موضع مراقبة دقيقة من جانب منتقديه، الذين تعرضوا لهجوم من جانب مدرب منتخب ألمانيا، الذي قال "أعتقد أنها جرأة كبيرة بأن يتم الادعاء بأن المنتخب لا يستدعي اللاعبين وفقا لأدائهم".