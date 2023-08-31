“الأرصاد” يعلن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال 24 ساعة

رصد المركز الوطني للأرصاد أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة اليوم الخميس ولمدة 24 ساعة.

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وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وتوقع المركز أن تنشط الرياح السطحية التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم والرياض وحائل ونجران.

وأضاف أن درجة الحرارة العظمى اليوم 46 درجة بالأحساء، فيما تسجل السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة 95%.