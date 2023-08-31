حبس شاب بتهمة السطو على منزل رحيم سترلينج

ذكرت شرطة مقاطعة سري الإنجليزية أنه تم القبض على شاب متهم بالتآمر لارتكاب عملية سطو على منزل رحيم سترلينج، مهاجم تشيلسي.

واتُهم إيميليانو كروسي، الذي يبلغ من العمر 23 عاما، من ساوثيند أون سي، جنوب شرق إنجلترا، بـ 33 تهمة بالتآمر لارتكاب عمليات سطو.

وذكرت الشرطة أن واحدة من التهم متعلقة بالسطو على منزل سترلينج، لاعب مانشستر سيتي السابق وتشيلسي الحالي.

وحدث الاقتحام في أوكسشوت، في بلدة ليذرهيد، التي تبعد حوالي 25 كيلومترا عن جنوب وسط لندن، وتم إبلاغ الشرطة يوم 3 ديسمبر الماضي خلال منافسات بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر.

وتم حبس كروسي احتياطيا وسيظهر أمام محكمة جويلد فورد الملكية يوم 21 سبتمبر.

ويعيش ستيرلينج، صاحب الـ28 عامًا، فترة تألق مع تشيلسي، إذ سجل هدفين قاد بهما الفريق الأزرق للفوز على لوتون تاون بنتيجة 3-0 يوم الجمعة الماضي ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".