مزاد لبيع بضائع وشاحنات متروكة بميناء جدة 10 سبتمبر

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تنظيم مزاد علني لبيع بضائع وشاحنات متروكة في جمرك ميناء جدة الإسلامي، يوم الأحد 10 سبتمبر.

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واشترطت الهيئة لدخول المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدق، باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

كما ألزمت المشتري بإخراج البضائع والسيارات المبيعة خلال 3 أيام برسم الوارد، و10 أيام للبضائع والسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.