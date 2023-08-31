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وفاة الكاتب محمد علوان عن عمر ناهز الـ72 عامًا

31 أغسطس 2023 · < 1 minutes
الكاتب الراحل محمد علوان
الكاتب الراحل محمد علوان

توفي الكاتب السعودي الكبير محمد علوان، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 72 عامًا.

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وذكر الحساب الموثق لـ"علوان" في X: "انتقل الى رحمة الله صاحب هذا الحساب.. اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك.. إنا لله وإنا اليه راجعون.. لكل من أحبه وتابعه لا تبخلوا عليه بالدعاء".

من ناحية أخرى، نعى الفنان ناصر القصبي، الكاتب الراحل، قائلًا: "أنعى الصديق الغالي والقامة الأدبية الكبيرة محمد علوان أبو غسان، والذي توفي فجر هذا اليوم.. مؤلم فقد عزيز وصديق، الفراغ الذي تركته يا محمد لا يملؤوه أحد".

وولد "علوان" في أبها عام 1370هـ، وحصل على درجة البكالوريوس في الأدب العربي من كلية الآداب بجامعة الملك سعود، وعمل وكيلاً لشؤون الإعلام الداخلي في وزارة الإعلام.