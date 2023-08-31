وفاة الكاتب محمد علوان عن عمر ناهز الـ72 عامًا

توفي الكاتب السعودي الكبير محمد علوان، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 72 عامًا.

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وذكر الحساب الموثق لـ"علوان" في X: "انتقل الى رحمة الله صاحب هذا الحساب.. اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك.. إنا لله وإنا اليه راجعون.. لكل من أحبه وتابعه لا تبخلوا عليه بالدعاء".

انتقل الى رحمة الله صاحب هذا الحساب

اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك

انا لله وانا اليه راجعون لكل من أحبه وتابعه لا تبخلوا عليه بالدعاء — محمد علوان (@M_A_Alwan) August 31, 2023

من ناحية أخرى، نعى الفنان ناصر القصبي، الكاتب الراحل، قائلًا: "أنعى الصديق الغالي والقامة الأدبية الكبيرة محمد علوان أبو غسان، والذي توفي فجر هذا اليوم.. مؤلم فقد عزيز وصديق، الفراغ الذي تركته يا محمد لا يملؤوه أحد".

أنعي الصديق الغالي و القامة الأدبية الكبيره محمد علوان ابو غسان

والذي توفي فجر هذا اليوم

مؤلم فقد عزيز و صديق

الفراغ الذي تركته يا محمد لا يملؤه أحد . . . .

…..

والعزاء الحار للسيدة فايزه المعلمي أم غسان و العزاء موصول لغسان و حسان و ميسون و لميس و شذى — ناصر القصبي (@algassabinasser) August 31, 2023

وولد "علوان" في أبها عام 1370هـ، وحصل على درجة البكالوريوس في الأدب العربي من كلية الآداب بجامعة الملك سعود، وعمل وكيلاً لشؤون الإعلام الداخلي في وزارة الإعلام.