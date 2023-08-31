“الإيكواس” تطالب بعودة النظام الدستوري إلى الغابون وتندد باستخدام القوة

طالبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" اليوم الخميس، بالعودة إلى النظام الدتسوري في الغابون، وذلك بعد الانقلاب العسكري الذي وقع أمس الأربعاء وأطاح بالرئيس علي بونغو.

ونددت المجموعة الاقتصادية باستخدام القوة في البلاد بعد الإطاحة بالرئيس ووضعه قيد الإقامة الجبرية.

انقلاب في الغابون

هذا وأعلن عسكريون أمس الأربعاء، إنهاء النظام القائم وإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم السبت الماضي وأسفرت عن فوز بونغو بولاية رئاسية ثالثة وضع الرئيس علي بونغو رهن الإقامة الجبرية وإيقاف أحد أبنائه بتهمة الخيانة العظمى.

واليوم، عين قادة الانقلاب قائد الحرس الجمهوري في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما رئيسًا مؤقتًا للمرحلة الانتقالية.

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