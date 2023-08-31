عامل الإغاثة الأمريكي الذي أحب العراق.. المؤبد لقتلة ستيفن ترول

إصدار القضاء العراقي اليوم الخميس، حكمًا بالسجن المؤبد بحق ضابط في الحرس الثوري الإيراني و4 عراقيين، بتهمة قتل مواطنًا أمريكيًا في العاصمة العراقية بغداد.

وعقدت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، اليوم الخميس جلستها لمحاكمة ضابط في الحرس الثوري الإيراني المتهم بالمسؤولية عن عملية اغتيال المواطن الأمريكي (ستيفن ادوارد ترول) الذي قتل في السابع من نوفمبر 2022 في بغداد.

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تعود تفاصيل الواقعة التي حكم القضاء العراقي فيها اليوم، إلى شهر نوفمر من العام الماضي 2022م، حيث تعرض المواطن الأمريكي ستيفن ترول، لإطلاق نار أثناء قيادته سيارته رفقة زوجته وأبناءه، ما أسفر عن مقتل.

من هو ستيفن ترول؟

أكدت السفارة الأمريكية في نوفمبر الماضي، مقتل ستيفن ترول البالغ من العمر 45 عامًا وهو عامل إغاثة أمريكي ومدرسة لغات، وقتل وسط العاصمة العراقية بغداد.

تخرج ترول من كلية كراون في ولاية تينيسي عام 2002، ثم إلتحق إلة هيئة التدريس فيها.

ذكرت وكالة "أسوشتيد برس" الأمريكية، أن ترول كان مواطنًا عاديًا يعمل في الإغاثة وتدريس اللغة في العاصمة العراقية بغداد، ولم يكن له صلة بالحكومة الأمريكية.

مدرس لغات وعامل إغاثة

كان ترويل يعمل في مركز للغات في حي الحارثية في بغداد، وكان يعمل أيضًا لدى منظمة أمريكية غير حكومية، هي خدمات الألفية للإغاثة والتنمية.

وتواصلت "أسوشيتد برس" مع المكتب الرئيسي للمنظمة في محافظة دهوك الشمالية، لكن السلطات المحلية قالت إنه توقف عن العمل منذ عامين.

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رغم تأكيد السلطات المحلية، بأن المنظمة توقفت عن العمل منذ عامين، أصدرت المنظمة الإغاثية بيانًا عبر موقعها الإلكتروني تنهي فيه ستيفن ترول، قائلة: "نشعر بحزن شديد إزاء المأساة التي أودت بحياة زميلنا بالقرب من منزله في بغداد، العراق. قُتل برصاص مهاجمين مسلحين أثناء عودته إلى منزله".

وفقًا لمركز اللغات الذي عمل به ستيفن ترول، فقد كان مسؤولاً عن عمليات التسويق والترويج والإعلان بالمعهد، فيما كانت زوجته مديرة المعهد، التابع لمنظمة الإغاثة.

وقال المسؤولون تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، لوكالة "أسوشييتد برس" أن المنظمة غير الحكومية معروفة بأنها تقوم بعمل تبشيري مسيحي إلى جانب أنشطتها التنموية.

تحدث جيران ترول وعائلته، في أحد أحياء بغداد، عن حياته الشخصية وأكدوا أنه شرك في عدد من الاحتفالات الدينية الشيعية منها زيارة الأربعين إلى كربلاء لإحياء ذكرى وفاة الإمام الحسين.