أرقام الشباب في دور روشن تثير مخاوف جماهيره

قدم الشباب بداية كارثية لموسمه في دوري روشن للمحترفين، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار بعد انقضاء الجولات الأربع الأولى من المسابقة.

ولم يفز الشباب بعد أن واجه كل من الأخدود، والوحدة، وضمك والنصر على الترتيب.

واكتفى الشباب بالتعادل مع الأخدود بهدف لمثله في الجولة الافتتاحية، قبل أن يخسر على يد الوحدة بنتيجة 1-3.

وفشل الشباب في الفوز على ضمك، ليكتفي بالتعادل أيضًا بنتيجة 1-1، قبل أن يتعرض لخسارة قاسية في ديربي النصر بالسقوط 0-4 في أسوأ نتائجه هذا الموسم.

وبعد هذه النتائج، يقبع الشباب في المركز الـ17، وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن، بعد أول 4 جولات، إذ لا يتخلف عنه سوى الأخدود، الذي جمع نقطة واحدة.

وتعتبر هذه هي واحدة من أسوأ انطلاقات الشباب في تاريخه منذ تطبيق دوري المحترفين.

وتلقى الشباب حتى الآن 9 أهداف، ليكون أضعف خط دفاع في دوري روشن، وصاحب أسوأ فارق أهداف (بين الأهداف التي سجلها واستقبلها) بـ -6، وذلك بعدما سجل 3 أهداف فقط.

ويأمل الشباب في تصحيح مساره وتحقيق فوزه الأول عندما يلتقي نظيره الخليج، صاحب المركز الـ15 برصيد نقطتين أيضًا، بعد غدٍ السبت ضمن الجولة الخامسة.

لكن الفريق العاصمي سيفتقد خدمات قائده الأرجنتيني إيفر بانيجا، بسبب الإيقاف، بعد تعرضه للطرد في مباراة النصر الأخيرة.

يذكر أن وزارة الرياضة كانت حلت مجلس إدارة الشباب، برئاسة خالد آل ثنيان، بعد استقالة 4 من الأعضاء، وعينت خليف الهويشان رئيسًا مؤقتًا لتسيير الأعمال حتى انتخاب مجلس إدارة جديد.