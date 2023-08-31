“الوطنية للإسكان” تُطلق برنامج القسط الميسر بقسط يبدأ من 850 ريال

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان "NHC" اليوم الخميس، برنامج القسط الميسر، تلبيةً لاحتياجات المستفيدين بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية المختلفة واحتياجهم لتملك السكن الملائم، وذلك ضمن جهود الشركة للمساهمة في تحقيق نسب التملك لتصل إلى 70% في عام 2030.

وقالت الشركة الوطنية للإسكان، في بيان لها، للإعلان عن برنامج القسط الميسر، إن البرنامج مدعوم السعر، مشيرة إلى أنه سيطبق في مرحلته الأولى على 12 مشروعًا في مختلف مناطق المملكة ويتم تحديثها بشكل مستمر.

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وأشارت إلى أن البرنامج يهدف إلى زيادة نسبة التملك لمستفيدي برنامج سكني غير القادرين على تحمل أعباء السكن الذين لا تتجاوز صافي رواتبهم 7000 آلاف ريال وبأقساط شهرية ميسرة بدون دفعة أولى تبدأ من 850 ريالاً، والتي تطبق بعد استلام الوحدة السكنية.

التفاصيل عبر موقع وتطبيق "سكني"

ويشمل البرنامج مشاريع تحت الإنشاء من نوع شقق سكنية ضمن مواقع مميزة في ضواحي ومجتمعات الوطنية للإسكان، كما سيتم تقديم دعم إضافي بحد أقصى 100 ألف ريال، مع تقديم باقة الدعم السكني الإضافية للمستفيدين بمبلغ 150 ألف ريال بعد شراء الوحدة بالسعر شاملاً الدعم الإضافي.

وأوضحت الشركة أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل البرنامج بكل يسر وسهولة من خلال موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://sakani.sa/products/installment-facilitator-program

ويمكن لمستفيدي الدعم السكني الحجز في المشاريع المشمولة بالبرنامج في مرحلته الأولى من خلال زيارة مراكز سكني الشامل في كل من محافظة جدة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة.

دعم الأسر السعودية لتملك السكن

وأكدت الشركة الوطنية للإسكان استمرارية الدعم بما يُمكّن الأسر السعودية من تملك السكن الملائم، وذلك من خلال برامج وممكنات تحقق الكفاءة والفعالية للدعم السكني المقدم للمستفيدين الأشد حاجة وتعزز من فرص تملكهم للمسكن بما يتوافق مع احتياجاتهم الفعلية وقدراتهم التمويلية لتسهيل رحلة تملكهم لمسكنهم الأول.

يذكر أن "الوطنية للإسكان" هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.