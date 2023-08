بنك “يو بي إس” يحقق أرباحًا تاريخية في قطاع البنوك العالمي خلال الربع الثاني من 2023

أعلن بنك "يو بي إس" (UBS) عن تسجيل أرباحًا خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023م، لامست الـ 29 مليار دولار، وذلك في أول بيانات له بعد استحواذه على بنك "كريدي سويس" (Credit Suisse).

وقال بنك "يو بي إس" في تقريره الذي تناول أرباحه عن الربع الثاني من عام 2023م، إنه حقق أعلى أرباح ربع سنوية على الإطلاق في تاريخ قطاع البنوك العالمي.

وقفز سهم بنك UBS بحوالي 5 بالمئة في مستهل جلسة تداولات اليوم بعد الإعلان عن أرباح الربع الثاني، لتصل بذلك أرباح السهم منذ بداية العام تتجاوز الـ 30 بالمئة، مما يجعله أفضل بنك أوروبي رئيسي من حيث القيمة.

وأرجع البنك الأرباح العالية للربع الثاني نتيجة للفرق المحاسبي بين السعر الذي دفعته مجموعة "يو بي إس" بقيمة 3 مليارات دولار لشراء بنك "كريدي سويس"، وقيمة الميزانية العمومية للمقرض المستحوذ عليه.

واستحوذ بنك "يو بي إس" على منافسه "كريدي سويس" في مارس الماضي، ومن المقرر إتمام دمج الأعمال المحلية لمنافسه السابق بشكل كامل بحلول العام المقبل.

ودفع بنك "يو بي إس" مبلغاً قدره 3 مليارات فرنك سويسري (3.4 مليار دولار) للاستحواذ على بنك "كريدي سويس" في مارس الماضي بعد الانهيار الذي حدث لكريدي سويس.

وبموجب الصفقة سيحصل كلا البنكين على قرض للمساعدة في السيولة يصل إلى 110 مليار دولار.

