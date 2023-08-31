القوات المسلحة السعودية تشارك في مناورات “النجم الساطع 2023” في مصر

وصلت وحدات من القوات المسلحة السعودية اليوم الخميس إلى مصر للمشاركة في تمرين "النجم الساطع 2023"، الذي تُنفذ مناوراته في قاعدة محمد نجيب العسكرية غربي مصر.

وقال رئيس هيئة التدريب وتطوير القوات المسلحة اللواء الركن عادل البلوي، في بيان اليوم الخميس، إن مشاركة أفرع القوات المسلحة تأتي ضمن التوجيه التدريبي للقوات المسلحة للفترة التدريبية (1444هـ-1445هـ)، للمشاركة في التمارين المشتركة والمختلطة داخل المملكة وخارجها، وذلك لتطوير التدريب وتأهيل منسوبي القوات المسلحة واكتساب المهارات التدريبية.

وأضاف البلوي، أن القوات المسلحة ممثلة في أفرعها البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي، تشارك في التمرين بقوات فعلية وضباط مخططين وضباط مراقبين، إلى جانب قوات 34 دولة شقيقة وصديقة.

اكتمال وصول وحدات #القوات_المسلحة إلى جمهورية مصر العربية؛ للمشاركة في تمرين «النجم الساطع 2023» الذي يهدف إلى تبادل الخبرات وتنسيق العمل المشترك بين القوات المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة. pic.twitter.com/G65bj6UEEw — وزارة الدفاع (@modgovksa) August 31, 2023

وأشار رئيس هيئة التدريب وتطوير القوات المسلحة إلى أن التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات، وتنسيق العمل المشترك بين القوات المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة، لتوحيد المفاهيم العملياتية، وصقل مهارات العناصر المشاركة، وتخطيط وتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب والحرب غير النظامية، وتخطيط عمليات المساندة اللوجستية والإخلاء الطبي، وتطوير أسلوب العمليات والتدريب على مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن البحري.

مناورت النجم الساطع

وتنطلق في مصر اليوم الخميس مناورات "النجم الساطع"، بمشاركة 34 دولة بينها السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

تستمر التدريبات العسكرية لمدة أسبوعين، وتشمل تدريبا على معدات عسكرية ثقيلة مثل الدبابات والعربات المصفحة والطائرات المقاتلة، وتتضمن تدريبات على مكافحة العمليات الإرهابية.

تعتبر مناورات هذا العام الأضخم من نوعها منذ سنوات، ويشارك فيها أكثر من 8000 مقاتل.