لاعب الاتفاق على رأس قائمة منتخب إنجلترا استعدادًا لمواجهتي أوكرانيا واسكتلندا

استدعى المدير الفني لمنتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت، اليوم الخميس، 26 لاعبًا استعدادًا لمواجهتي أوكرانيا فى تصفيات يورو 2024 واسكتلندا الودية، والمقرر إقامتهما خلال شهر سبتمبر المقبل.

وجاء هجوردان هندرسون، لاعب الاتفاق السعودي وقائد ليفربول السابق، على رأس القائمة التي استدعاها المدير الفني لمنتخب إنجلترا.

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ويبدأ منتخب إنجلترا معسكره القادم في 4 سبتمبر المقبل على ملعب سانت جورج بارك قبل السفر إلى بولندا لمواجهة أوكرانيا يوم 9 من نفس الشهر بمدينة فروتسواف.

ويحتل المنتجب الإنجليزي صدارة مجموعته في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا بالعلامة الكاملة بفوزه في 4 مباريات، ويبتعد بفارق 6 نقاط عن منتخب أوكرانيا الذي لعب مباراة أقل، ويتقابلان يوم 9 سبتمبر في فروتشلاف في بولندا.

قائمة منتخب إنجلترا

حراسة المرمى: سام غونستون (كريستال بالاس)، وجوردان بيكفورد (إيفرتون)، وآرون رامسدايل (آرسنال).

خط الدفاع: بن تشيلويل وليفي كولويل (تشيلسي)، ولويس دونك (برايتون)، ومارك غويهي (كريستال بالاس)، وهاري ماغواير (مانشستر يونايتد)، وفيكايو توموري (ميلان الإيطالي)، وكيران تريبييه (نيوكاسل)، وكايل ووكر (مانشستر سيتي).

خط الوسط: ترنت ألكسندر - أرنولد (ليفربول)، وجود بيلينغهام (ريال مدريد الإسباني)، وكونور غالاغر (تشيلسي)، وجوردان هندرسون (الاتفاق السعودي)، وكالفن فيليبس (مانشستر سيتي)، وديكلان رايس (آرسنال).

خط الهجوم: إبيريتشي إيز (كريستال بالاس)، وفيل فودن وجاك غريليش (مانشستر سيتي)، وهاري كين (بايرن ميونيخ الألماني)، وجيمس ماديسون (توتنهام)، وإيدي نكيتياه وبوكايو ساكا (آرسنال)، وماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، وكالوم ويلسون (نيوكاسل).