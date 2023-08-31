قطر تعلن تسجيل حالات لمتحور “5.EG” من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الخميس، تسجيل حالات محدودة بمتحور (5.EG) الذي يعد أحد المتحورات الفرعية لمتحور فيروس (أوميكرون) من فيروس (كورونا).

وأكدت في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن الحالات المسجلة بسيطة ولا تستدعي دخول المستشفى في هذه المرحلة.

وتراقب الوزارة عن كثب الوضع الوبائي فيما يتعلق بالمتحورات الجديدة لفيروس كورونا وفحص العينات في قطر بشأن التحورات الجديدة.

وزارة الصحة العامة تراقب وضع المتحورات الجديدة لكوفيد-19 وتعلن تسجيل حالات محدودة بالمتحور الفرعي (EG.5)​​.

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وشددت على أهمية اتباع الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بالعدوى الشديدة للتدابير الاحترازية القياسية التالية:

ارتداء الكمامة

تنظيف اليدين بانتظام

ترك مسافة آمنة بين الأشخاص

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من الشهر الجاري أن (5.EG) يعتبر نوعا من متحور (أوميكرون) شديد العدوى وأنه رصد حتى الآن في أكثر من 50 دولة بما في ذلك منطقة الخليج العربي.

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