أخبار دوليّة

حريق «جوهانسبرج» يدخل ضمن الأكثر فتكا بـ74 قتيلًا

31 أغسطس 2023 · < 1 minutes
حريق جوهانسبرج

كشفت السلطات الجنوب أفريقية النقاب عن آخر إحصائية لضحايا حريق مبنى وسط جوهانسبرج، والذي ينظر إليه على أنه الأكثر فتكا في السنوات العشرين الأخيرة بعد تجاوز ضحاياه حريق غرينفيل في لندن.

 

حريق جوهانسبرج

وقال رئيس أجهزة الطب الشرعي في إقليم "غاوتنغ" ثيمباليتو مبالازا -خلال مؤتمر صحفي- "أحصينا 12 طفلاً بين 74 جثة عثر عليها"، مبيناً أن الأطباء الشرعيين عثروا على جثث 24 امرأةً و40 رجلًا.

مأساة كبيرة

ووصف رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا الحريق بأنه "مأساة كبيرة"، إذ صُنف الحريق من بين حرائق المباني الأكثر فتكاً في السنوات العشرين الأخيرة في العالم؛ كون عدد ضحاياه تجاوز عدد القتلى في حريق برج غرينفيل (72 قتيلاً) المُؤلَّف من 24 طابقاً ووقع في يونيو 2017م في لندن.

 