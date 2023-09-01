ليفربول يتوصل لاتفاق لضم جرافنبرخ من بايرن ميونخ

توصل نادي ليفربول الإنجليزي إلى اتفاق لضم ريان جرافنبرخ من بايرن ميونخ الألماني مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، ليقترب بذلك يورجن كلوب المدير الفني لليفربول من إتمام عملية إعادة بناء خط وسط الفريق.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن جرافنبرخ /21 عاما/ بصدد الخضوع للفحص الطبي لإتمام الصفقة قبل غلق سوق الانتقالات اليوم الجمعة.

وشكل جرافنبرخ هدفا لليفربول منذ فترة، لكن موقف بايرن ميونخ تغير قبل أيام بشأن اللاعب الذي ضمه من أياكس الهولندي قبل عام واحد مقابل نحو 16 مليون جنيه إسترليني.

وسيشكل الهولندي الدولي جرافنبرخ، الصفقة الرابعة والأخيرة على الأرجح لليفربول قبل غلق سوق الانتقالات، حيث نجح النادي في ضم أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسالاي وواتارو إندو.

وكان ليفربول بحاجة إلى عملية إعادة بناء لخط الوسط بعد رحيل جوردان هندرسون وفابينيو، اللذين يكملان 33 عاما و30 عاما من عمرهما، على الترتيب، في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، والسماح برحيل جيمس ميلنر /37 عاما/ وأليكس أوكسليد تشامبرلين /30 عاما/ وكذلك نابي كيتا /28 عاما/.

وبانضمام جرافنبرخ، سيتراجع متوسط أعمار لاعبي ليفربول بشكل أكبر، وذلك بعد ضم ماك أليستر /24 عاما/ وسوبوسالاس /22 عاما/.