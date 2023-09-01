ليفربول يرفض 150 مليون إسترليني من الاتحاد لضم صلاح

حسم ليفربول بشكل نهائي مصير الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق بعد تقدم الاتحاد بعرض لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسبما كشفت شبكة "سكاي سبورتس"، فإن الاتحاد قدم عرضا رسميا لليفربول بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع محمد صلاح.

وأضافت "سكاي" أن ليفربول رفض العرض بشكل قاطع، حيث يتمسك النادي ببقاء صاحب الـ31 عاما مع الفريق.

BREAKING: Liverpool have rejected a £150m bid from Al-Ittihad for Mohamed Salah 💰 ❌ pic.twitter.com/2LtQLPM0mm — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 1, 2023

ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول حتى عام 2025.

وقال يورغن كلوب عن مستقبل محمد صلاح في مؤتمر صحفي الجمعة: "الموقف يظل كما هو ولا يوجد ما يمكنني قوله أكثر من ذلك.. لا يوجد أي عرض حتى الآن على حد علمي".

يذكر أن صلاح شارك في أول ثلاث جولات مع ليفربول بالدوري الإنجليزي موسم 2023-2024، وسجل هدفًا أمام بورنموث وصنع هدفين ضد تشيلسي ونيوكاسل.

وانتقل صلاح إلى ليفربول قادمًا من روما صيف 2017.