مانشستر يونايتد يحسم تعاقده مع سفيان أمرابط

حسم مانشستر يونايتد الإنجليزي صفقة تعاقده مع لاعب الوسط الدولي المغربي سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي في آخر أيام فترة الانتقالات الصيفية.

وتوصل نادي مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع نادي فيورنتينا من أجل ضم سفيان أمرابط على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

تفاصيل صفقة انتقال سفيان أمرابط إلى مانشستر يونايتد

وحسبما كشف الصحفي الموثوق "فابريزيو رومانو"، فإن مانشستر يونايتد توصل إلى اتفاق نهائي كامل للتعاقد مع سفيان أمرابط لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن أمرابط سينضم إلى مانشستر يونايتد معارًا مقابل 10 ملايين يورو، مع خيار الشراء بقيمة 20 مليون يورو كرسوم ثابتة، و5 ملايين يورو أخرى كإضافات.

وخاض أمرابط 49 مباراة مع فيورنتينا خلال الموسم الماضي بجميع المسابقات، مع العلم أنه يرتبط مع النادي بعقد حتى صيف 2024.

يذكر أن أمرابط (27 عاما) كان أحد أعمدة منتخب المغرب الذي حقق إنجازا تاريخيا في كأس العالم 2022 بقطر، كأول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى نصف النهائي.

