جائزة الملك فيصل تفتح باب الترشيح لدورتها الـ47 لعام 2025

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل، عن فتح باب الترشيح للدورة السابعة والأربعين لعام 2025، في أفرع الجائزة الخمسة.

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الأمين العام للجائزة الدكتور عبدالعزيز السبيل، أوضح أنه تم:

تحديد لجائزة الدراسات الإسلامية موضوع: "الدراسات التي تناولت آثار الجزيرة العربية".

تحديد لجائزة اللغة العربية والأدب موضوع: "الدراسات التي تناولت الهوية في الأدب العربي".

تحديد لجائزة الطب موضوع: "العلاج الخلوي".

تحديد لجائزة العلوم موضوع: " الفيزياء".

وبيّن أن جائزة خدمة الإسلام، هي جائزة تقديرية، تُمنح لمن له دور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، فكرياً، وعلمياً، واجتماعياً، من خلال أعمال مختلفة، وأنشطة متنوعة، وبرامج، ومشروعات، ذات أثر في المجتمع المسلم.

أشار إلى أن الترشيحات تقبل من الجامعات والهيئات والمؤسسات والمراكز العلمية، وتبدأ من الأول من سبتمبر وتمتد حتى نهاية شهر مارس 2024.