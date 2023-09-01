كييف تتوعد موسكو بالمسيّرات: “الحرب لم تنته”

كشف مسؤول أوكراني، الجمعة، عن أن ضربات الطائرات بدون طيار على الأراضي الروسية من المقرر أن تتزايد لأن الحرب لم تنته بعد.

وأكد المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك أن أوكرانيا كثفت ضرباتها على المناطق المحتلة، كما ستزداد الهجمات داخل روسيا نفسها، التي ينفذها "عملاء" أو "متمردون"، بحسب ما نقلت "رويترز".

ويرى محللون إنه من المرجح أن يتزايد الارتفاع الحاد في هجمات الطائرات بدون طيار التي تستهدف الأراضي الروسية، حيث تبدو كييف مصممة بشكل متزايد على المواجهة.

حرب المسيرات

وشهدت روسيا ارتفاعا حادا في عدد الطائرات بدون طيار التي نفذت هجمات على المناطق الغربية والوسطى والجنوبية الروسية وكذلك العاصمة موسكو وشبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا في الأسابيع الأخيرة.

في حين تواصل أوكرانيا هجوما مضادا على أراضيها لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا في جنوب وشرق البلاد، وتهدف إلى كسر ما يسمى بالجسر البري الروسي إلى شبه جزيرة القرم المحتلة، فإن الاستخدام المتزايد للطائرات بدون طيار لمهاجمة الأراضي الروسية يظهر وجه آخر للاستراتيجية العسكرية الأوكرانية.

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