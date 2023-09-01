الشوط الأول من الكلاسيكو.. الاتحاد يتقدم على الهلال بثلاثية

تقدم الاتحاد على ضيفه الهلال بنتيجة 3-1 في الشوط الأول من مباراة الكلاسيكو بين الفريقين ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين على ملعب "الأمير عبدالله الفيصل" مساء اليوم الجمعة.

تقدم الاتحاد أولًا عن طريق البرازيلي رومارينيو عند الدقيقة 16 بعد تمريرة بينية رائعة من المغربي عبدالرزاق حمدالله، حيث سددها لحظة خروج ياسين بونو من مرماه.

والهدف هو الأول الذي يسكن شباك بونو مع الهلال منذ انضمامه إلى الفريق هذا الصيف قادمًا من إشبيلية، حيث حافظ على نظافة شباكه في المباراتين الماضيتين.

لكن الهلال رد سريعًا عن طريق الصربي ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 20 من تصويبة على الطائر مستغلًا كرة عرضية متقنة من سعود عبدالحميد من الجانب الأيمن.

ويعد الهدف هو الأول الذي يسكن شباك الاتحاد منذ بداية الموسم، حيث حافظ البرازيلي مارسيلو جروهي على نظافة مرماه في المباريات الأربع الأولى من الموسم.

وأضاف كريم بنزيما هدف الاتحاد الثاني في الدقيقة 38، بـ"الكعب" بعد تمريرة عرضية أرضية من أحمد بامسعود.

وعزز عبدالرزاق حمدالله تقدم الاتحاد بهدف ثالث عند الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عن الشوط الأول، مستغلًا خطأ فادحًا من سيرجي سافيتش داخل منطقة الجزاء.