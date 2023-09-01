وزير التعليم يبحث تعزيز التعاون مع السفير الهندي في مجال البحث العلمي

التقى وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، وسفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور سهيل إعجاز خان، وبحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التعليم الجامعي والبحث العلمي والابتكار، وتفعيل اتفاقيات التعاون القائمة بين المملكة والهند، ودعم التعاون بين الجامعات في البلدين.

اختيار أولويات تعليمية ذات اهتمام

وهنَّأ الوزير البنيان، سفير جمهورية الهند بنجاح أعمال سنة الرئاسة الهندية لأعمال مجموعة العشرين للعام 2023م؛ مثمناً اختيار أولويات تعليمية ذات اهتمام عالٍ في مجموعة عمل التعليم.

واستعرض الجانبان فرص التعاون المستقبلية بين البلدين، بما يعزز مجالات الأعمال المشتركة ضمن منظومة التعليم، وملف التبادل العلمي والمنح الدراسية بين المملكة والهند.

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