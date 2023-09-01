ميلان يهزم روما وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي

انفرد إيه سي ميلان بصدارة الدوري الإيطالي بشكل مؤقت بفوزه على مضيفه روما بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة في الجولة الثالثة من المسابقة.

ورفع ميلان رصيده إلى 9 نقاط، حيث حقق الفوز في أول مباراتين على بولونيا 2 / صفر وعلى تورينو 4 / 1.

في المقابل، توقف رصيد روما عند نقطة واحدة، حصدها من التعادل في الجولة الأولى أمام ساليرنيتانا، علما بانه خسر في الجولة الثانية أمام هيلاس فيرونا 1 / 2.

وتقدم ميلان بهدف أحرزه أوليفييه جيرو في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، ثم عزز رافاييل لياو تقدم الروسونيري في الدقيقة 48.

وتلقى ميلان ضربة موجعة بعدما اضطر للعب منقوصًا منذ الدقيقة 61 بعد طرد فيكايو توموري.

وتمكن روما من استغلال النقص العددي في صفوف ميلان وسجل هدف تقليص الفارق عن طريق ليوناردو سبينازولا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

لكن فريق العاصمة لم يتمكن من إدراك حتى التعادل، ليخرج خاسرًا.