الثنائي “جواو”.. برشلونة يستعير رسميًا كانسيلو وفيليكس

نجح برشلونة في التعاقد مع الثنائي جواو كانسيلو، وجواو فيليكس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، من مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد على الترتيب.

وأبرم برشلونة صفقتيه في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الجارية، حيث انتهى الميركاتو في إسبانيا بنهاية يوم الجمعة.

ولجأ برشلونة إلى صفقات الإعارة بدلًا من الشراء النهائي، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به النادي.

وأوضح برشلونة في بيان رسمي أنه "توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي على ضم كانسيلو حتى 30 يونيو 2024، دون أن يتضمن العقد بند خيار الشراء في نهاية الإعارة".

ووجه النادي الكتالوني الشكر للاعبه الجديد على الجهود التي بذلها وتضحياته المالية من أجل الانتقال للبلوجرانا، رغبة منه في التواجد مع الفريق.

ويلعب كانسيلو ضمن صفوف مانشستر سيتي منذ انتقاله إلى الفريق عام 2019، قادما من يوفنتوس، حيث خاض معه 154 مباراة في كل البطولات على مدار 5 مواسم، حصد خلالها 7 ألقاب.

على جانب آخر، قال نادي أتلتيكو مدريد إنه توصل لاتفاق مع برشلونة يقضي بانتقال فيليكس إلى البارسا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ووقع فيليكس على عقد جديد مع الأتليتي حتى يونيو 2029، من أجل السماح له بالانتقال إلى البلوجرانا.

وأكد النادي الكتالوني الصفقة بمقطع فيديو يتضمن الأخبار التي نقلت تصريحات فيليكس عن أمله في الانتقال للبارسا، معلقا عليه بعبارة "حلمه أصبح حقيقة".

واستعان برشلونة بعدها أيضا بصورة تخيلية لفيليكس وهو شاب، بينما يجلس أمام نفسه وهو طفل، مع إرفاق تصريحه الذي جاء فيه "حلمي دائما منذ أن كنت طفلا"، في إشارة لرغبته منذ سنوات في اللعب للبلوجرانا.