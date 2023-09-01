رسميًا.. المغربي سفيان أمرابط إلى مانشستر يونايتد

انضم المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا، إلى صفوف مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وأتم نادي مانشستر يونايتد، في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، تعاقده مع سفيان أمرابط، حيث أعلن النادي الإنجليزي في بيان رسمي أن اللاعب انتقل حتى نهاية يونيو 2024.

🇲🇦🇲🇦🇲🇦 🔴 Sofyan Amrabat = United 🔴#MUFC — Manchester United (@ManUtd) September 1, 2023

وارتبط اسم سفيان أمرابط بالانتقال إلى أكثر من نادٍ أوروبي كبير طوال الفترة الماضية، لعل أبرزهم تشيلسي، وبايرن ميونيخ وليفربول، لكنه في النهاية استقر في صفوف الشياطين الحمر.

وبرز اسم أمرابط في سوق الانتقالات منذ تألقه مع منتخب المغرب في بطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر، ديسمبر الماضي.

من جانبه، قال أمرابط فور توقيع عقد انتقاله للشياطين الحمر "إنه لشرف كبير لي بعدما أصبحت لاعبًا في مانشستر يونايتد، كنت بحاجة للتحلي بالصبر من أجل هذه اللحظة، لكنني شخص يستمع دومًا لقلبه، والآن أمثل نادي أحلامي".

ويعتبر أمرابط هو رابع لاعب ينضم إلى صفوف مانشستر خلال اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي، بعد الثلاثي الحارس التركي ألتاي بايندير، وجوني إيفانز، وسيرجيو ريجيلون من توتنهام.