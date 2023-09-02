أمريكا ترسل ذخائر تحتوي على اليورانيوم إلى أوكرانيا لأول مرة

أعلنت مصادر أمريكية، أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيقوم بإرسال أول ذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا.

ووفقا لما نشرته رويترز نقلا عن وثيقة اطلعت عليها، ذكرت أن إدارة الرئيس جو بايدن سترسل لأول مرة ذخائر خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، وبإمكان القذائف من هذا النوع المساعدة في تدمير الدبابات الروسية، وهي جزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف من المقرر الكشف عنها الأسبوع المقبل.

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ويمكن إطلاق الذخائر من دبابات أبرامز الأمريكية، التي قال مصدر مطلع إن من المتوقع تسليمها لأوكرانيا خلال أسابيع.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين الإثنين، إن حزمة المساعدات الجديدة ستتراوح قيمتها بين 240 مليون دولار و375 مليون دولار بحسب محتواها.

ومن جانبه قال معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، إنه لا يمكن اعتبار ذخيرة اليورانيوم المستنفد أسلحة نووية، فيما تقول البحوث إن اليورانيوم المستنفد لا يفي بالتعاريف القانونية للأسلحة النووية أو الإشعاعية أو السامة أو الكيماوية أو السامة أو الحارقة.