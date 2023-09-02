تقارير: طارق حامد يقترب من ضمك

كشفت تقارير صحفية أن النجم المصري طارق حامد لاعب وسط الاتحاد اقترب من الانتقال إلى صفوف ضمك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لصحيفة "الرياضية"، فإن إدارة ضمك اتفقت مع طارق حامد على الانتقال إلى النادي الجنوبي وتمثيل الفريق لمدة عامين.

وأضافت أن إدارة ضمك بدأت بمخاطبة نظيرتها في شركة الاتحاد من أجل التنازل عن المدة المتبقية في عقد طارق حامد، الذي يرتبط بالفريق الغربي حتى الصيف المقبل.

ماذا قدم طارق حامد مع الاتحاد؟

ومثَّل طارق حامد الاتحاد في 28 مباراةً دون أي إسهام تهديفي، وبعدد دقائق 2.425، وقد حصل على سبع بطاقات صفراء، وواحدة حمراء.

وحصد اللاعب البالغ من العمر 34 عاما مع الفريق الغربي على بطولة دوري روشن السعودي الموسم الماضي، وكأس السوبر.

يذكر أن طارق حامد انتقل إلى الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من الزمالك المصري، لكنه لم يشارك في أي مباراة هذا الموسم بعد تعرضه لإصابة قوية في البطولة العربية الشهر الماضي.

وتقلصت فرص بقاء طارق حامد بعد ضم كل من الفرنسي نجولو كانتي والبرازيلي فابينيو هذا الصيف، في الوقت الذي يتعين فيه الاتحاد تقليص عدد لاعبيه الأجانب.