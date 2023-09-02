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تقارير: طارق حامد يقترب من ضمك

2 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
طارق حامد
طارق حامد

كشفت تقارير صحفية أن النجم المصري طارق حامد لاعب وسط الاتحاد اقترب من الانتقال إلى صفوف ضمك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لصحيفة "الرياضية"، فإن إدارة ضمك اتفقت مع طارق حامد على الانتقال إلى النادي الجنوبي وتمثيل الفريق لمدة عامين.

وأضافت أن إدارة ضمك بدأت بمخاطبة نظيرتها في شركة الاتحاد من أجل التنازل عن المدة المتبقية في عقد طارق حامد، الذي يرتبط بالفريق الغربي حتى الصيف المقبل.

ماذا قدم طارق حامد مع الاتحاد؟

ومثَّل طارق حامد الاتحاد في 28 مباراةً دون أي إسهام تهديفي، وبعدد دقائق 2.425، وقد حصل على سبع بطاقات صفراء، وواحدة حمراء.

الاتحاد والصفاقسي - طارق حامد

وحصد اللاعب البالغ من العمر 34 عاما مع الفريق الغربي على بطولة دوري روشن السعودي الموسم الماضي، وكأس السوبر.

يذكر أن طارق حامد انتقل إلى الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من الزمالك المصري، لكنه لم يشارك في أي مباراة هذا الموسم بعد تعرضه لإصابة قوية في البطولة العربية الشهر الماضي.

وتقلصت فرص بقاء طارق حامد بعد ضم كل من الفرنسي نجولو كانتي والبرازيلي فابينيو هذا الصيف، في الوقت الذي يتعين فيه الاتحاد تقليص عدد لاعبيه الأجانب.