احتجاجات في النيجر للمطالبة بمغادرة القوات الفرنسية

طالب العشرات من المحتجين في النيجر، برحيل السفير الفرنسي، وأيضًا مغادرة جميع القوات الفرنسية لبلادهم.

واندلعت احتجاجات أمام السفارة الفرنسية في العاصمة نيامي، تطالب بطرد القوات الفرنسية من البلاد.

وأعلنت السلطات النيجرية، إلى أن قوات الأمن في النيجر لديها أوامر بفرض حصار مشدد على السفارة الفرنسية في نيامي.