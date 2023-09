الصفقة تمت.. فينالدوم يجاور هندرسون في الاتفاق

كشفت تقارير صحفية أن الاتفاق حسم صفقة تعاقده مع الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): أن جورجينيو فينالدوم وقع على عقود انضمامه إلى الاتفاق.

وأضاف صحفي "سكاي سبورتس" أن فينالدوم اجتاز الاختبارات الطبية بنجاح، ليوقع على عقود انضمامه إلى الاتفاق لمدة 3 سنوات.

Gini Wijnaldum has just signed as new Al Ettifaq player from Paris Saint-Germain, medical tests also completed 🟢🔴🇸🇦

Three year contract, €10m package to PSG for permanent transfer.

Gerrard wanted Gini who’s gonna play next to Jordan Henderson. pic.twitter.com/gaNqkICpVf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2023