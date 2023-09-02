مصر تخسر أمام نيوزيلندا في مونديال السلة وتشارك في الملحق العالمي المؤهل للأولمبياد

فقد منتخب مصر لكرة السلة فرصة التأهل بشكل مباشر لأولمبياد باريس 2024، بعد خسارته أمام منتخب نيوزيلندا 86 / 88 اليوم السبت في الجولة الأخيرة من منافسات دور تحديد المراكز من السابع عشر إلى الـ32 في بطولة كأس العالم.

وتأهل منتخب "جنوب السودان" مباشرة إلى الأولمبياد بعد فوزه على منتخب أنجولا 101 / 78، ليحجز المقعد المخصص لقارة أفريقيا في الأولمبياد عبر بوابة كأس العالم، بعدما أصبح صاحب أعلى ترتيب بين منتخبات أفريقيا في المونديال.

وتظل فرصة المنتخب المصري في التأهل للأولمبياد قائمة من خلال مشاركته في الملحق العالمي، الذي سيضم 24 منتخبا، والذي سيتم تحديد موعده في وقت لاحق من قبل الاتحاد الدولي لكرة السلة، حيث يتأهل من خلاله أربع منتخبات للأولمبياد.

وفي مباريات أخرى، فاز منتخب فنلندا على فنزويلا 90 / 75 وفرنسا على كوت ديفوار 87 / 77.