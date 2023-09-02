“الأرصاد”: أمطار غزيرة على المدينة المنورة حتى 9 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول.
وأوضح المركز في "إنذار أحمر" نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الحالة التي تشمل محافظات الحناكية والمهد ووداي الفرع، بدأت الساعة الـ1 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ9 مساء اليوم.
الإنذار الأحمر - #منطقة_المدينة_المنورة - #المدينة_المنورة #بدر
للتفاصيل https://t.co/MzX3D5b3zB #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/XlEq2xGUXE
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 2, 2023
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع استمرار سقوط الأمطار الرعدية (متوسطة إلى غزيرة) تؤدي إلى جريان السيول، السبت، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
اقرأ أيضا:
طقس اليوم.. “الأرصاد” يتوقع استمرار سقوط الأمطار على 4 مناطق