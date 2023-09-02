“الأرصاد”: أمطار غزيرة على المدينة المنورة حتى 9 مساء

وأوضح المركز في "إنذار أحمر" نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الحالة التي تشمل محافظات الحناكية والمهد ووداي الفرع، بدأت الساعة الـ1 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ9 مساء اليوم.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع استمرار سقوط الأمطار الرعدية (متوسطة إلى غزيرة) تؤدي إلى جريان السيول، السبت، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

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