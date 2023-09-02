توتنهام يهزم بيرنلي بخماسية.. وتشيلسي يسقط مجددًا

اكتسح توتنهام هوتسبير نظيره بيرنلي بنتيجة 5-2 مساء اليوم السبت ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بملعب "تيرف مور".

وسجل هيونج مين سون 3 أهداف "هاتريك" في الدقائق 16 و63 و66، وأضاف كريستيان روميرو وجيمس ماديسون الهدفين الآخرين في الدقيقتين الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و54.

أما هدفي بيرنلي فجاءا عن طريق لايل فوستر في الدقيقة الرابعة وجوش براونهيل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع توتنهام رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، وظل بيرنلي بلا نقاط في قاع الترتيب.

تشيلسي يخسر مجددًا

وفي مباراة أخرى، تلقى تشيلسي هزيمته الثانية هذا الموسم، بعدما انهزم على يد نوتنجهام فورست بهدف أحرزه أنتوني إيلانجا في الدقيقة 48.

ورفع نوتينجهام فورست رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع، وتوقف رصيد تشيلسي عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر، رغم الصفقات العديدة التي أبرمها بمبالغ طائلة في سوق الانتقالات الصيفية.

وفي مباراة أخرى، تعادل بورنموث مع برينتفورد 2/2.

وتقدم برينتفورد بهدف أحرزه ماثياس يانسن في الدقيقة السابعة، قبل أن يسجل بورنموث هدفين عن طريق دومينيك سولانكي وديفيد بروكس في الدقيقتين 30 و77، لكن برينتفورد سجل هدف التعادل عن طريق بريان مبيومو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع بورنموث رصيده إلى نقطتين في المركز السادس عشر كما رفع برينتفورد رصيده إلى ست نقاط في المركز السابع.

كما سيطر التعادل الإيجابي 2 /2 على مباراة شيفيلد يونايتد مع ضيفه إيفرتون.

وتقدم المالي عبدالله دوكوري بهدف لشيفيلد في الدقيقة 14 ثم تعادل كاميرون ارتشر لإيفرتون في الدقيقة 33.

وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول سجل جوردان بيكفورد حارس إيفرتون هدفا بالخطأ في مرماه لكن الهولندي أرنو دانجوما أدرك التعادل لإيفرتون في الدقيقة 55.

وحصد إيفرتون وشيفيلد أول نقطة لهما في الموسم الحالي بعد خسارتهما في أول ثلاث مباريات هذا الموسم.