مفاجأة.. الأهلي يخسر بخماسية على يد الفتح

حقق الفتح فوزًا كبيرًا ومفاجئًا على ضيفه الأهلي مساء اليوم السبت ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.

وتعتبر الخسارة هي الأولى للأهلي، الذي حقق العلامة الكاملة في الجولات الأربع الأولى، حيث شارك جاره الاتحاد الصدارة.

وتجمد رصيد الأهلي عند 12 نقطة بعد هذا السقوط المدوي، ليتراجع إلى المركز الرابع.

بينما رفع الفتح بهذا الانتصار رصيده إلى 8 نقاط في المركز السابع.

وكان الأهلي هو البادئ بالتسجيل عن طريق هدف عكسي سجله فراس البريكان في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك اللاعب ذاته التعادل للفتح في الدقيقة 21.

وأحرز الفتح 4 أهداف بعد ذلك، جاء أولها في الدقيقة 58 بتوقيع لوكاس زيلارايان، قبل أن يضيف مراد باتنا الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 89 (ضربة جزاء) والدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي الدقيقة 14 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل سفيان بن دبكة الهدف الخامس للفتح من ضربة جزاء أخرى.