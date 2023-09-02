التعاون يزاحم الهلال على الصدارة.. والشباب يواصل السقوط

زاحم التعاون نظيره الهلال على صدارة جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على ضيفه الوحدة بنتيجة 4-1 مساء اليوم السبت ضمن الجولة الخامسة من المسابقة.

ورفع التعاون رصيده إلى 13 نقطة، ليحتل المركز الثاني في الجدول خلف الهلال، صاحب الصدارة، بفارق الأهداف فقط.

في المقابل، تجمد رصيد الوحدة عند 6 نقاط في المركز التاسع.

وتقدم التعاون عن طريق فلافي ودا سيلفا في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف سطام الروقي الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 62 سجل وليد الأحمد الهدف الثالث للتعاون، قبل أن يضيف أندري جيروتو الهدف الرابع في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، سجل فيصل فجر هدف الوحدة من ضربة جزاء.

أما الشباب فتلقى الهزيمة الثانية على التوالي، أمام ضيفه الخليج بنتيجة 1 /3.

وتجمد رصيد الشباب عند نقطتين في المركز السابع عشر (قبل الأخير)، إذ فشل حتى الآن في تحقيق أي فوز.

في المقابل، رفع الخليج رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني عشر، بعد تحقيقه الفوز الأول.

وتقدم الشباب أولًا عن طريق إياجو سانتوس في الدقيقة 20، قبل أن يدرك منصور حمزي التعادل للخليج في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 68 سجل فابيو مارتينيز الهدف الثاني للخليج، فيما اختتم محمد شريف ثلاثية الخليج في الدقيقة 81، علمًا بأن اللاعب المصري سجل أول أهدافه مع الفريق.

وضمن منافسات المرحلة ذاتها، استعاد الاتفاق ذاكرة الانتصارات بفوزه على ضيفه ضمك 3 /1.

وكان الاتفاق خسر في آخر مباراة أمام الهلال صفر/2، وقبلها كان قد تعادل 1 /1 مع الخليج، لكن فوزه اليوم رفع رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز الخامس، بينما تجمد رصيد ضمك عند 3 نقاط في المركز السادس عشر.

وتقدم ضمك عن طريق جورج نكودو من ضربة جزاء في الدقيقة السابعة، لكن موسى ديمبلي سجل هدفين للاتفاق في الدقيقتين 13 و23، ثم أضاف حمدان الشمراني الهدف الثالث في الدقيقة 68.