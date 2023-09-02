رونالدو يفض الشراكة مع حمدالله وينفرد بصدارة هدّافي دوري روشن

فض البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، الشراكة مع المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الاتحاد، لينفرد بصدارة هدّافي دوري روشن بعد نهاية الجولة الخامسة، وقبل التوقف الدولي.

وكان حمدالله عادل حصيلة رونالدو بعدما أحرز هدفه الخامس في المسابقة ضد الهلال في الكلاسيكو الذي أقيم أمس الجمعة، وانتهى لمصلحة "الزعيم" بنتيجة 4-3.

لكن رونالدو أحرز هدفًا اليوم السبت في مرمى الحزم ضمن خماسية فريقه في المباراة (5-1)، ليعود إلى صدارة الهدافين من جديد برصيد 6 أهداف.

من جانبه، أحرز ساديو ماني، مهاجم النصر، هدفًا هو الآخر ليرتقي إلى المركز الثاني في ترتيب الهدّافين، بالتساوي مع حمدالله.

ترتيب هدّافي دوري روشن بعد نهاية الجولة الخامسة

كريستيانو رونالدو (النصر).. 6 أهداف.

عبدالرزاق حمدالله (الاتحاد).. 5 أهداف.

ساديو ماني (النصر).. 5 أهداف.