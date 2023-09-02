أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة ومكة والجموم اليوم

تشهد منطقة المدينة المنورة ومكة ومحافظة الجموم هطول أمطار، اليوم الأحد، تمتد تأثيراتها لرياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات بدر والعيص وخيبر والحناكية، تبدأ الساعة الـ 12 ظهر الأحد وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساء.

أمطار على العاصمة المقدسة

في سياق متصل، نبَّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، مصحوبة برياح نشطة، وتؤدي إلى تساقط البرد، وجريان السيول، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10 من مساء الأحد.

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