أليجري يحدد هدف يوفنتوس في الدوري الإيطالي

كشف ماسمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، عن هدف الفريق في الموسم الجاري من الدوري الإيطالي.

وقال أليجري، اليوم السبت، في تصريحات قبل مواجهة إمبولي الأحد في الدوري الإيطالي، "الهدف هذا العام هو الوصول ليوم 30 ديسمبر، ونرسم خطا ونرى أن نتواجد في جدول الترتيب".

وأضاف "أعتقد أننا بحاجة من 86 إلى 90 نقطة للفوز بالدوري الإيطالي هذا الموسم. التنبؤات صعبة، ما هو صالح اليوم قد لا يكون صالحا في الغد".

وعن الفريق المرشح للفوز بلقب الدوري الإيطالي، رد بقوله "نابولي المرشح الأبرز لنيل اللقب، لأنه توج باللقب في الموسم الماضي".

وتابع المدرب "هدفنا هو التواجد في المراكز الأربعة الأولى مرة أخرى، مثلما حدث في الموسم الماضي، واللعب في دوري أبطال أوروبا في العام المقبل".