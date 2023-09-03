روسيا تستهدف مركز التحكم في الطائرات المسيرة الأوكرانية في خيرسون

شنت روسيا اليوم الأحد هجومًا على مركز التحكم في الطائرات المسيرة في منطقة خيرسون، واستهدفت قواتها مخزن للأسلحة والمركبات القتالية المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية رومان كودريان، إنه تم إلحاق أضرار بمخزن للأسلحة والمركبات القتالية المدرعة ومركز التحكم في الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام القوة النارية.

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ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن كودريان قوله، إنه تم تدمير مدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز (إم 777) قرب مستوطنة إنجوليتس.

وقال كودريان إن الوحدات القتالية التابعة لمجموعة دنيبر القتالية نفذت أكثر من 50 هجمة باستخدام القوة النارية ضد المواقع الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.