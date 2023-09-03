المرور: مزاد جديد للوحات المميزة عبر “أبشر”

تبدأ الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، بطرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة "أبشر" التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

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وأعلنت الإدارة في تغريدة على منصة "إكس"، طرح المزاد الذي سيستمر حتى غد الإثنين 4 سبتمبر، لافتةً إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد.

وحدّدت الإدارة طريقة الدخول إلى المزاد، حيث يتم أولاً الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار "خدماتي"، وبعدها اختيار المرور، ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.