العراق يرفع حظر التجوال في كركوك بعد عودة للهدوء للمدينة

رفعت السلطات المحلية في محافظة كركوك العراقية اليوم الأحد حظر التجوال الذي فرض أمس السبت بعد ليلة دامية، وقررت السلطات تأجيل إخلاء مقر العمليات المشتركة في كركوك وتسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني، بعد انسحاب المعتصمين من أمام قيادة العمليات المشتركة.

وعاد الهدوء للمدينة العراقية بعد قرار رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، تأجيل إخلاء مقر العمليات المشتركة في كركوك وتسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني.

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وشهدت محافظة كركوك شهدت الليلة الماضية موجة اضطرابات على خلفية قرار من الحكومة العراقية بتسليم مبنى مقر قيادة العمليات المشتركة المتقدم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني رافقها أعمال شغب وعنف تخللها إحراق إطارات وإطلاق الرصاص ما أسفر عن سقوط قتيلاً على الأقل من المدنيين وأصاب آخرين.

وفرضت الحكومة العراقية حظر شامل للتجوال في محافظة كركوك ونشرا قوات أمنية عسكرية في الشوارع وشن حملة اعتقالات طالت عددا من المتظاهرين.