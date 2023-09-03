“لوسيد” تعلن تخفيض أسعار سياراتها بالمملكة وبعض دول الخليج

أعلنت شركة "لوسيد"، للسيارات الكهربائية، انخفاض أسعار سياراتها في المملكة وبعض دول الخليج.

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كما أعلنت "لوسيد" تخفيض أسعار بيع سياراتها بالمملكة بنسبة تقريبية ما بين 9 - 11%، لتبدأ أسعار سياراتها من 418 ألف ريال وتصل إلى 878 ألف ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، وكانت الأسعار القديمة تتراوح بين 440 ألفاً إلى 960 ألف ريال، وذلك بسبب تعديل أسعار سيارات لوسيد عالمياً.

أما بالنسبة لأسعار سيارات لوسيد حاليًا، ستكون كالتالي:

1- لوسيد Pure تبدأ أسعارها من 418,600 ريال سعودي.

2- لوسيد Touring تبدأ أسعارها من 478,400 ريال سعودي.

3- لوسيد Grand Touring تبدأ أسعارها من 618,700 ريال سعودي.

4- لوسيد Dream Edition تبدأ أسعارها من 878,600 ريال سعودي.

وأشارت الشركة إلى أن السيارة الأكثر إقبالًا في السعودية هي "لوسيد آير".