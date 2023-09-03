رئيس فيفا: بطولة الدوري الأفريقي نقلة نوعية لكرة القدم

أكد جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن النسخة الأولي من بطولة الدوري الأفريقي ستعزز من مكانة اللعبة في القارة.

وقال إنفانتينو في تصريحات للموقع الرسمي للفيفا اليوم الأحد أن الدوري الأفريقي سيعزز من مكانة اللعبة في القارة وستلعب تلك المسابقة دوراً كبيراً وفعالاً في نقلة نوعية لكرة القدم الإفريقية إلى المستوى التالي، من خلال توفير منصة مثلى للاعبين والأندية للتنافس مع بعضهم البعض.

فيما أكد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) أن بطولة الدوري الأفريقي هي خطوة كبيرة لضمان أن يكون لكرة القدم الإفريقية أندية تنافس على الصعيد العالمي.

وأقيمت أمس بالعاصمة المصرية القاهرة قرعة النسخة الأولي للدوري الأفريقي.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي المصري مع سيمبا التنزاني، بينما يخوض الترجي التونسي صداماً مع فريق مازيمبي الكونغولي، ويواجه إنيمبا النيجيري الوداد البيضاوي المغربي وسيلعب ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي مع بترو أتليتيكو الأنجولي.

وتعد بطولة الدوري الأفريقي شراكة بين كاف وفيفا وستقام مباريات نصف نهائي البطولة في الفترة ما بين 29 أكتوبر والأول من نوفمبر.

ويقام الدور النهائي من مباراتين يومي الخامس و 11 نوفمبر 2023.