صلاح ونونيز يقودان هجوم ليفربول أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة أستون فيلا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يقود النجم المصري محمد صلاح هجوم ليفربول، وسط التكهنات بشأن إمكانية رحيله عن الفريق والانتقال إلى اتحاد جدة، وسيسانده في الهجوم كل من داروين نونيز ولويس ديلز.

يشارك جو جوميز في قلب الدفاع بدلًا من الهولندي فيرجيل فان دايك، الذي يغيب عن المباراة للإيقاف، وسيلعب إلى جانبه الكاميروني جويل ماتيب.

أما في خط الوسط، فسيشارك كورتيس جونز إلى جانب أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي.

وفيما يلي تشكيل ليفربول كاملًا لمواجهة أستون فيلا:

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: أرنولد، جوميز، ماتيب، روبرتسون:

الوسط: ماك أليستر، جونز، سوبوسلاي.

الهجوم: دياز، صلاح، نونيز.