صلاح يقود ليفربول للفوز على أستون فيلا بثلاثية في الدوري الإنجليزي

حقق ليفربول فوزًا مستحقًا أمام أستون فيلا بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

أقيمت المباراة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعد هذه المباراة رقم 300 ليورجن كلوب مع ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي.

سجل دومينيك سوبوسلاي، الهدف الأول لصالح ليفربول بالدقيقة الثالثة من بداية المباراة.

وأضاف ماتي كاش، مدافع أستون فيلا، الهدف الثانى بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 22 من زمن المباراة.

وسجل محمد صلاح الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 55 من زمن المباراة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 10 نقاط ليتقاسم وصافة حدول ترتيب البريميرليج مع توتنهام.