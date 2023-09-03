كلوب يضع كلمة النهاية في مسلسل صلاح والاتحاد

وضع الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، حدًا للأنباء التي تشير إلى رحيل المصري محمد صلاح، نجم الفريق، إلى صفوف الاتحاد قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الجارية في السعودية.

وبينما انتهى سوق الانتقالات في إنجلترا يوم الجمعة الماضي، ماتزال هناك فرصة للأندية السعودية لإبرام صفقاتها حتى مساء الخميس المقبل.

وقدم الاتحاد أكثر من عرض ضخم لضم صلاح، كان آخرها بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، يوم الجمعة الماضي، حسب شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

لكن ليفربول يرفض العرض حتى الآن، ويتمسك ببقاء النجم المصري صاحب الـ31 عامًا.

وحقق ليفربول فوزًا مهمًا على ضيفه أستون فيلا بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، سجل صلاح منها هدفًا.

كلوب: صلاح سيظل لاعبًا في ليفربول

وقال كلوب، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة، "صلاح لعب مباراة رائعة اليوم، كان عليه أن يعمل بجهد كبير، وقد فعل ذلك".

وأضاف المدرب الألماني "لم يكن لدي أي شك بشأن التزامه تجاه النادي، لا يمكنك أن تتخيل مدى الضجة التي أثارها العالم ومدى تعاملنا بهدوء معه.. إنه لاعبنا ويريد اللعب هنا".

وعما إذا كان صلاح سيظل لاعبًا في ليفربول حتى نهاية فترة الانتقالات بالسعودية، قال كلوب "نعم".