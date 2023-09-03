جاءت 8 جامعات سعودية ضمن قائمة "أفضل 10 جامعات عربية" بحسب تصنيف شنغهاي الأكاديمي 2023.

وكشف مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الجامعات هي:

جامعة الملك عبدالعزيز

جامعة الملك سعود

جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

جامعة الطائف

جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

جامعة الملك خالد

جامعة الملك سطام بن عبدالعزيز

8 جامعات سعودية في قائمة "أفضل 10 جامعات عربية" بحسب تصنيف شنغهاي الأكاديمي 2023. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/Ja18GWJ8pD — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) September 3, 2023

يُسلط تصنيف QS للجامعات العربية، الذي بدأ للمرة الأولى في عام 2014، الضوء على الجامعات الرائدة في العالم العربي.

يتم تطوير منهجية تصنيف QS للجامعات بهدف عكس التحديات والأولويات المحددة للمؤسسات في المنطقة، بالاعتماد على عشرة مؤشرات. ولكل مؤشر نسبة مئوية تشير إلى الترجيح المعطى لكل مكون عند حساب النتائج الإجمالية.

وتعددت المؤشرات لتشمل السمعة الأكاديمية (30%)، سمعة جهة العمل (20٪)، نسبة عدد الأكاديميين العاملين بدوام كامل بالنسبة للطلاب المسجلين (15٪)، شبكة البحث الدولية (10٪) والتي تقيم درجة الانفتاح الدولي من حيث التعاون البحثي لكل مؤسسة تم تقييمها، وتواجد الجامعات عبر الإنترنت (5٪)، نسبة الموظفين الحاصلين على درجة الدكتوراه (5٪)، الاستشهادات لكل بحث (5٪)، عدد الأوراق المنشورة لكل عضو هيئة تدريس (5٪) ونسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين (2.5٪) ونسبة الطلاب الدوليين (2.5%).