شركة طيران تقرر “وزن الركاب” قبل صعودهم إلى الطائرة

كشفت صحيفة "koreajoongangdaily" عن واحدة من أغرب القرارات التي اتخذتها شركة الخطوط الجوية الكورية الجنوبية بشأن التعامل مع أصحاب الوزن الذي يزيد عن 100 كيلو جرام.

ونقلت الصحيفة عن الخطوط الجوية الكورية الجنوبية قولها إنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة لن يستطيع أصحاب الوزن الزائد عن 100 كيلو جرام صعود الطائرة، وسيكون عليهم دفع المزيد من المال في المقابل.

تطبيق البرنامج من 8 إلى 19 سبتمبر

وبحسب إعلان شركة الطيران الكورية، سيتم تطبيق البرنامج الجديد على بعض المسافرين المغادرين من مطار جيمبو الدولي (GMP)، ومن مطار إنتشون الدولي (ICA) في الفترة من 8 إلى 19 سبتمبر.

ووفقًا لما أوردته الصحيفة سيتم وزن كلًا من الركاب والأمتعة، وستشترك البيانات المُجمعة مع وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في البلاد، وكذلك سيتم إجراء قياسات الوزن للركاب أمام بوابات الصعود إلى الطائرة، كجزء من الإجراءات الجديدة التي تم اعتمادها.

شركات أوروبية وأميركية تبدأ التطبيق

من جهة أخرى، ربما تقوم شركات الطيران في أوروبا والعالم بنفس الإجراءات قريبًا، وقد يكون عليك أن تتأقلم مع خطوة إضافية قبل الصعود إلى الطائرة، وهي الوزن.

في سياق متصل، بدأ هذا الإجراء في حالات استثنائية لكن حاليا بدأت شركات الطيران في تطبيقه، حيث قامت عدد من شركات الطيران الأمريكية بتطبيق هذا النظام على رحلاتها ، بحيث لن يسمح في بعض الرحلات على الطائرات الصغيرة بصعود مسافر وزنه أكثر من 109 كيلو جرامات.

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