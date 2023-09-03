تطور مفاجئ.. إشبيلية ينافس الاتحاد على راموس

كشفت تقارير صحفية أن إشبيلية دخل منافسًا قويًا للاتحاد في صفقة ضم الإسباني سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان السابق.

وكانت صحيفة "الرياضية" ذكرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد أن الاتحاد توصل لاتفاق نهائي مع راموس من أجل التوقيع على عقد لمدة موسمين.

ويبحث الاتحاد عن مدافع أجنبي لتدعيم صفوفه قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

لكن ذكر الصحفي الإيطالي الموثوق في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو اليوم الأحد أن إشبيلية قدم عرضًا لراموس من أجل العودة إلى صفوف الفريق الأندلسي بعد 18 عامًا من الرحيل.

ولعب راموس في بداية مسيرته لإشبيلية، قبل أن ينتقل عان 2005 إلى ريال مدريد، الذي حقق معه العديد من الألقاب، قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان عام 2021.

ويغري إشبيلية راموس، صاحب الـ37 عامًا، بفكرة العودة إلى فريقه الذي بدأ فيه قبل 18 عامًا.

وتجدر الإشارة إلى أن راموس يملك أيضًا عروضًا من أندية تركية، أبرزها جالاتا سراي.

ومن المتوقع أن يُحسم مصير راموس خلال الأيام القليلة المقبلة قبل نهاية الميركاتو الصيفي في باقي الدول، ومنها السعودية، التي تغلق أبواب فترة الانتقالات مساء الخميس المقبل.