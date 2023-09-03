“أصر على إنهاء العقد”.. الفتح يكشف كواليس انتقال البريكان إلى الأهلي

كشف نادي الفتح كواليس انتقال فراس البريكان، مهاجم الفريق السابق، إلى صفوف الأهلي قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتقل فراس البريكان من الفتح إلى الأهلي بعقد لمدة 5 أعوام، في صفقة مفاجئة اليوم الأحد.

ويأتي التعاقد بعد أقل من 24 ساعة على تسجيل البريكان هدفًا في شباك الأهلي ضمن مباراة الفريقين التي انتهت بفوز الفتح بنتيجة 5-1 ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.

وأكد الفتح، في بيان رسمي، أن البريكان طلب إنها عقده مع النادي، وأصر على الرحيل قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح النادي في بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقًا)، أن البريكان ووكيل أعماله أصرا على وجود شرط كسر عقد عند التجديد معه لمدة 5 أعوام، عقب عودته من المشاركة مع المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022.

وشددت إدارة الفتح على قبولها الشرط من أجل الإبقاء على اللاعب والتمسك به مع الفريق، بعقد يعتبر الأعلى للاعب سعودي في تاريخ النادي.

واختتمت إدارة نادي الفتح البيان، بحرصها على توضيح كافة الحقائق، حول انتقال البريكان إلى الأهلي من منطلق الشفافية التي تتعامل بها مع جماهير النادي والوسط الرياضي بشكل عام، متمنية التوفيق للاعب في وجهته الجديدة.