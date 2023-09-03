موهوبو السعودية يحقِّقون 3 جوائز عالمية في أولمبياد المعلوماتية الدولي 2023 بالمجر

يواصل الموهوبةن في السعودية صناعة التاريخ، بتحقيق إنجازات دولية.

وأضاف فرسان المنتخب السعودي للمعلوماتية 3 جوائز عالمية إلى سِجل الوطن العلمي، وذلك في أولمبياد المعلوماتية الدولي 2023 في دورته الـ35 المقامة حاليًا في سيجيد عاصمة جمهورية المجر، وسط تنافس 360 طالبًا وطالبة، يمثلون 90 دولة حول العالم.

وحقَّق الطالب حميد الهذلي في الصف الثاني الثانوي من تعليم الشرقية الميدالية البرونزية، وحصل الطالب أديب الشهري في الصف الثاني الثانوي من تعليم الشرقية على شهادة تقدير، وشهادة مماثلة للطالب عيسى الموسى في الصف الثاني الثانوي من تعليم الأحساء.

وأكدت الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، الدكتورة آمال الهزاع، أن هذا التألق والإنجاز تحقق بتوفيق من الله تعالى، ثم بدعم القيادة الرشيدة؛ لمواصلة المسير نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزيز الثقة في القدرات والطاقات السعودية على المنافسة العالمية في مجال المعلوماتية، وبناء جيل مبدع قادر على التعامل بلغة علمية واستشراف المستقبل.

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