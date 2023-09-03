الرئيس الأميركي يشعر بخيبة أمل لغياب نظيره الصيني عن قمة العشرين

عبّر الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن خيبة أمله لعدم حضور نظيره الصيني شي جين بينغ قمة قادة مجموعة العشرين في الهند.

وقال جو بايدن، الأحد، دون خوض في تفاصيل "أشعر بخيبة أمل... لكنني سأتمكن من رؤيته".

والخميس، نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول أوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الرئيس الصيني لا يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين المقررة في الهند (هذا الأسبوع) وينوي إرسال رئيس الوزراء لي تشيانغ ليمثله.

وصرح المسؤول للصحفيين في بروكسل "بحسب آخر المعلومات التي وردتني (...) لا يعتزم شي الذهاب إلى القمة وسيحضرها رئيس الوزراء".

التوتر بين الصين والهند

وأجرى الرئيس الصيني محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي يستضيف قمة مجموعة العشرين، خلال لقاء نادر على حدة في قمة مجموعة بريكس في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي، لكن التوتر لا يزال في أوجه بين البلدين.

الثلاثاء، أبلغت الهند الصين "احتجاجا قويا" بعد أن نشرت بكين خريطة تطالب بأراض تقول نيودلهي إنها تابعة لها، بينها منطقة قريبة من الموقع الذي دارت فيه مواجهات بين الدولتين في عام 2020.

ويأمل المسؤولون الأوروبيون أن تكون قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في التاسع والعاشر من سبتمبر فرصة لإقناع الهند والصين باتخاذ موقف أكثر حزما حيال روسيا بشأن غزو أوكرانيا.

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